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Окупанти атакували Білу Церкву дронами-камікадзе
5 жовтня Білу Церкву на Київщині російські окупанти атакували дронами-камікадзе. Почалися пожежі на об'єктах інфраструктури, відомо про щонайменше одного постраждалого.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе", - зазначив Кулеба.
Через це виникли пожежі на об’єктах інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - зазначив Кулеба.
Очільник ОВА закликав не нехтувати сигналом тривоги й відразу переходити в укриття.
Зазначимо, армія Російської Федерації в ніч з 1 на 2 жовтня запустила дрони-камікадзе по Кривому Рогу. Окупанти зруйнували два поверхи місцевого ліцею в центрі міста
А 23 вересня три дрони атакували Одесу: два з них зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, там загинули дві людини, а ще дві були поранені. Ще один Shahed-136 був збитий над морем. Ввечері влада повідомила про збиття над морем ще чотирьох дронів.