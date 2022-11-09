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Окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе: четверо поранених
Вночі 9 листопада армія країни-агресора РФ масовано атакувала дронами-камікадзе Дніпрпетровську область. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять з нихт наша ППО знищила. Але є й влучання", - зазначив Резніченко.
У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників, усі у лікарні, троє у важкому стані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали, але зруйновані склади підприємства.
Також по Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.
Жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, в ніч на 8 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.