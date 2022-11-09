Окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе: четверо поранених

Вночі 9 листопада армія країни-агресора РФ масовано атакувала дронами-камікадзе Дніпрпетровську область. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять з нихт наша ППО знищила. Але є й влучання", - зазначив Резніченко.

У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників, усі у лікарні, троє у важкому стані.

Крім того, ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали, але зруйновані склади підприємства.

Також по Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

Жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, в ніч на 8 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.