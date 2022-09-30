Окупанти атакували Дніпро "Іскандерами": є жертви

У ніч на 30 вересня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили", - зазначив він.

Поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там зайнялася сильна пожежа - горіла адмінбудівля та з 50 автобусів.

На місці події працюють рятувальники та поліція.

Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни "Іскандером" влучили у звичайне міське АТП.

"Шановні земляки. Коротко, але я повинен сказати всім, кого це стосується. Окупанти розвалили "Іскандером" звичайне міське АТП. Згоріло майже 50 автобусів. Тому, кому завтра їхати маршрутами: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А та 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не лайтеся за затримки", — зазначив мер.

Згодом Філатов уточнив, що згоріло понад сто автобусів.

Нагадаємо, вночі 29 вересня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по житлових кварталах Дніпра. Відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина.