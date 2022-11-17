Окупанти атакували Дніпро, є влучання в інфраструктурні об'єкти та поранені

Армія країни-агресора РФ 17 листопада обстріляла Дніпро, є влучання в об'єкти інфраструктури.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий", - зазначив він.

Тимошенко додав, що рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у двох районах міста Дніпро, є поранені.

"Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості", - додав він.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні.