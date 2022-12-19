- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, били з "Градів" та артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 19 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Цієї ночі росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами".Наші захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два безпілотники. То були "Шахеди"", - зазначив він
За його словами, на Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Обстріляли міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.
За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає, але усюди багато руйнувань.
У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.
Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють.
У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.
У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили.
Зазначимо, в ніч на 18 грудня окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія