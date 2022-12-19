Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, били з "Градів" та артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 19 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Цієї ночі росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами".Наші захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два безпілотники. То були "Шахеди"", - зазначив він

За його словами, на Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Обстріляли міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає, але усюди багато руйнувань.

У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.

Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють.

У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.

У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили.

Зазначимо, в ніч на 18 грудня окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія