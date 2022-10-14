Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, обстрілювали "Градами" та важкою артилерією

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 14 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину з “Градів”, важкої артилерії. Також ворог атакував область дронами-камікадзе.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї. Наші захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе", - зазначив Резніченко.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.

Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували "Градами", важкою артилерією та дронами.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російські окупаційні війська усю ніч 13 жовтня тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією.

А в ніч на 12 жовтня росіяни випустили по Нікополю понад 100 снарядів. Важко поранили 6-річну дівчинку. Їй ампутували дві ноги.