Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"

Армія країни-агресора РФ в ніч на 7 грудня атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". У Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Гаряча ніч… Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"", - зазначив він.

За його словами, військові з повітряного командування "Схід" збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136".

Крім того, Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору.

Росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

Нагадаємо, 6 грудня росіяни обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів.