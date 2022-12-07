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Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"
Армія країни-агресора РФ в ніч на 7 грудня атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". У Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Гаряча ніч… Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"", - зазначив він.
За його словами, військові з повітряного командування "Схід" збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору.
Росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.
Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.
Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.
Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.
Нагадаємо, 6 грудня росіяни обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів.