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Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та гатили з важкої артилерії

Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та гатили з важкої артилерії
На Нікопольщині знову було гучно. Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровщини. Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю та запустили безпілотник.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі був Нікополь. 

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Також обірвана лінія електропередач.

Фото 2 — Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та гатили з важкої артилерії
Фото 3 — Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та гатили з важкої артилерії
Фото 4 — Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та гатили з важкої артилерії

Крім того, вночі мобільною вогневою групою над областю було збито один ворожий безпілотник.

Як повідомив очильник області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо,  в ніч на 9 травня ворог здійснив ракетну атаку на область та гатив з важкої артилерії по Нікопольщині. Уламки російської ракети впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранення отримала 32-річна жінка

Автор:
Світлана Манько