Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та гатили з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровщини. Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю та запустили безпілотник.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі був Нікополь.

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Також обірвана лінія електропередач.

Крім того, вночі мобільною вогневою групою над областю було збито один ворожий безпілотник.

Як повідомив очильник області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня ворог здійснив ракетну атаку на область та гатив з важкої артилерії по Нікопольщині. Уламки російської ракети впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранення отримала 32-річна жінка