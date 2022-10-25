Окупанти атакували Дніпропетровщину "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе

Вночі 25 жовтня армія країни-агресора РФ атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район на Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе", - зазначив Резніченко.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Зазначається, що жертв серед цивільного населення немає.

За інформацією очільника ОВА, пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

Нагадаємо, армія РФ в ніч на 23 жовтня обстріляла з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольский район Дніпропетровщини. Поранення отримали п’ятеро людей.