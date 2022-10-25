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Окупанти атакували Дніпропетровщину "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе
Вночі 25 жовтня армія країни-агресора РФ атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район на Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе", - зазначив Резніченко.
За його словами, під ворожий вогонь потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що жертв серед цивільного населення немає.
За інформацією очільника ОВА, пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.
Нагадаємо, армія РФ в ніч на 23 жовтня обстріляла з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольский район Дніпропетровщини. Поранення отримали п’ятеро людей.