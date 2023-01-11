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Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерї: скерували близько 20 снарядів
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На Нікопольщині вночі знову було напружено. Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів", - зазначив Резніченко.
За його словами, окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.
У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються.
Напередодні окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів.