Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерї: скерували близько 20 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На Нікопольщині вночі знову було напружено. Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів", - зазначив Резніченко.

За його словами, окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.

У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються.

Напередодні окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів.