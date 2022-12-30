Окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровщини. В ніч на зо грудня окупанти атакували область дронами-камікадзе та били по Нікопольщині з важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Другу ніч поспіль росіяни атакували регiон дронами-камікадзе. Наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах", - зазначив Резніченко.

Він додав, що Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога.

Під удар потрапила Марганецька громада.Туди прилетіли майже 30 російських снарядів.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Наразі наслідки удару з’ясовуються.

Зазначимо, вночі 29 грудня сили ППО збили п’ять дронів-камікадзе Shahed, які ворог скерував на Дніпропетровщину.