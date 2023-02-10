Армія РФ атакувала Дніпропетровську область дронами та ракетами: є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури

Вночі армія країни-агресора РФ випустила дрони та ракети на Дніпропетровщину. У Криворізькому районі зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є суттєві руйнування та поранений.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, близько десятої вечора окупанти запустили на область партію "Шахедів".

Повітряні сили збили всi БпЛА.

Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровщину вже полетіли ракети.

"У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу - лікуватиметься вдома", - зазначив Лисак.

На місці прильоту наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Крім того, у Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Жертв серед цивільного населення немає.

Також під ранок ворог завдав удару по Нікопольському району, поцілили по території Покровської громади. Наразі обстеження території обстрілу ще триває, наслідки з‘ясовуються. Попередньо – ніхто не постраждав.

Зазначимо, російські окупанти вночі 10 лютого нанесли ракетні удари по Запоріжжю та Харкову.