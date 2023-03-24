Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: є влучання

Вночі 24 березня армія країни-агресора РФ атакувала іранськими дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. На місто окупанти скерували шість безпілотників.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили", - зазначив Лисак.

За його слвами, є і влучання 5 БпЛА.

За словами очільника ОДА, загиблих та постраждалих немає.

Наразі наслідки атаки з'ясовуються.

"Наголошую. Не допомагайте ворогу. Не коригуйте місця прильотів! Не фотографуйте і не знімайте на відео. Не коментуйте їх в соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила і заборони. За їх порушення передбачено покарання!", - підкреслив Лисак.

Нагадаємо, вночі 18 березня окупанти також атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Два з них влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.