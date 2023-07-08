Окупанти атакували дронами Кривий Ріг: є постраждалий

У ніч на 8 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Ворог двічі атакував безпілотниками сільгосппідприємство. Унаслідок цього виникли пожежі, а 26-річний чоловік отримав поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству", - зазначив він.

За словами очільника області, постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв м. Рятувальники його приборкали.

Також знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Наразі обстеження території триває.

Нагадаємо, вночі 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Уламками збитого дрона зачепили автівку, яка рухалась дорогою. В ній загинуло двоє чоловіків 47 та 30 років.