Окупанти атакували енергетичний об’єкт у Кіровоградській області, виникла пожежа

Армія країни-агресора РФ вдарила ракетами в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська Кіровоградської області, виникла пожежа.

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Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв", - зазначив він.

За його словами, триває ліквідація наслідків пожежі.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Харкові, Запоріжжі та Черкаській області.

