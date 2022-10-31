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Окупанти атакували енергетичний об’єкт у Кіровоградській області, виникла пожежа
Армія країни-агресора РФ вдарила ракетами в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська Кіровоградської області, виникла пожежа.
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Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв", - зазначив він.
За його словами, триває ліквідація наслідків пожежі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Харкові, Запоріжжі та Черкаській області.