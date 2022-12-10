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Події
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Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини дронами: без електрики тисячі споживачів

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини дронами: без електрики тисячі споживачів

Вночі 10 грудня ворог атакував південь України  дронами-камікадзе. Підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

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Про це повідомляє ОК "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни  дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики  тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі інформації про постраждалих немає.

На данний момент триває робота рятувальних та відновлювальних служб.

Повідомляється, що силами протиповітряної оборони 4 "Shahed-136" збито над Херсонщиною, 4 над Миколаївщиною, 2 над Одещиною.

Зазначимо, внаслідок ракетного удару 5 грудня в Одеській області було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. 

Автор:
Світлана Манько