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Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини дронами: без електрики тисячі споживачів
Вночі 10 грудня ворог атакував південь України дронами-камікадзе. Підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі інформації про постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На данний момент триває робота рятувальних та відновлювальних служб.
Повідомляється, що силами протиповітряної оборони 4 "Shahed-136" збито над Херсонщиною, 4 над Миколаївщиною, 2 над Одещиною.
Зазначимо, внаслідок ракетного удару 5 грудня в Одеській області було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.