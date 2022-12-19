Окупанти атакували Київ та область дронами: пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. У Солом’янському та Шевченківському районах столиці пролунали кілька вибухів.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Внаслідок нічної атаки дронами у Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів", - зазначив очільник області.

Він додав, що всі служби на місцях працюють над ліквідацією наслідків ударів. Надати деталі Кулеба пообіцяв згодом.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

"Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях", - зазначив міський голова.

Своєю чергою очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів. У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.

"На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - зазначив Попко.