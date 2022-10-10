Окупанти атакували Київ та північ України іранськими дронами-камікадзе

Російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами Shahed-136. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

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"Друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі", - сказано в повідомленні.

Згадно з ним дев'ять таких дронів було збито силами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр", та чотири було збито підрозділами повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, 10 жовтня бійці підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади збили російський штурмовик Су-25.

Зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 89 травмованих через обстріли.

Разом з тим, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попередив про можливість нових ракетних обстрілів України з боку російських військових увечері 10 жовтня.