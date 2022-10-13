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Окупанти атакували Київщину дронами-камікадзе
13 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе", - зазначив він.
За його словами, рятувальники вже працюють на місці події.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про постраждалих наразі не повідомляється.
"Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", зауважив Кулеба.
Нагадаємо, 5 жовтня Білу Церкву на Київщині російські окупанти атакували дронами-камікадзе. Почалися пожежі на об'єктах інфраструктури, відомо про одного постраждалого.
Також під час масованої атаки 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами Shahed-136.