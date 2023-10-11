Окупанти атакували кладовище під Херсоном: поранено трьох ритуальників

Три людини постраждали 11 жовтня внаслідок прицільної атаки російських окупантів по західній частині селища Антонівка (район, відомий як Кіндійка) Херсонської громади. Про це повідомляють в Херсонській обласній військовій адміністрації та прокуратурі.

Зазначається, що армія РФ скинула боєприпас з безпілотного літального апарату близько 11:40, влучивши в транспорт ритуальної служби на території цвинтаря.

Від вибуху постраждало троє працівників, які знаходилися поблизу спецтранспорта. Зокрема, 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя.

У 42-річного чоловіка - вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він також у лікарні. Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу на місці.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що 3 жовтня російська армія завдала ударів по Антонівці керованими авіабомбами, внаслідок чого один чоловік загинув та ще семеро отримали поранення.