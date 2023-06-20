Окупанти атакували Львів дронами: в місті виникла пожежа, деякий громадський транспорт змінив маршрут

Російські окупаційні війська під час масованої атаки на Україну в ніч на 20 червня завдали удару по Львівській області. Влучання зафіксували у обласному центрі. Для атаки росіяни використали ударні дрони.

Про це повідомили голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

У Львівській області повітряну тривогу оголосили близько 04:00, загроза тривала до 06:01. В цей час Козицький закликав не ігнорувати попередження про загрозу удару.

Близько 5 ранку Садовий повідомив, що у Львові пролунали вибухи. З'ясувалося, що росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Зафіксували три влучання.

Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. На місці працюють всі служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут: трамвайні маршрути 3 і 9 курсуватимуть до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 буде ходити через вулицю Городоцьку.

Попереднього разу про атаку на Львівщину повідомлялося у березні. Тоді п'ятеро людей загинули.