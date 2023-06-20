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Окупанти атакували Львів дронами: в місті виникла пожежа, деякий громадський транспорт змінив маршрут
Російські окупаційні війська під час масованої атаки на Україну в ніч на 20 червня завдали удару по Львівській області. Влучання зафіксували у обласному центрі. Для атаки росіяни використали ударні дрони.
Про це повідомили голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
У Львівській області повітряну тривогу оголосили близько 04:00, загроза тривала до 06:01. В цей час Козицький закликав не ігнорувати попередження про загрозу удару.
Близько 5 ранку Садовий повідомив, що у Львові пролунали вибухи. З'ясувалося, що росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Зафіксували три влучання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. На місці працюють всі служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут: трамвайні маршрути 3 і 9 курсуватимуть до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 буде ходити через вулицю Городоцьку.
Попереднього разу про атаку на Львівщину повідомлялося у березні. Тоді п'ятеро людей загинули.