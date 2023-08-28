Окупанти атакували Нікополь дроном: пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалі

Чотири людини постраждали внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Нікополя 28 серпня. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, атака була здійснена дроном-камікадзе. Постраждалі ж значних ушкоджень не отримали й лікуватимуться вдома. Натомість зазначається, що в місті пошкоджено адмінбудівлю. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Також понівечено п'ять автомобілів.

Інші подробиці наразі невідомі. Крім того, російська армія в понеділок накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду. Про постраждалих там не повідомляється.

Нагадаємо також, що внаслідок чергового удару російських військ по Нікополю 25 серпня в місті загинув 59-річний чоловік, було пошкоджено п'ять приватних будинків.

20 серпня окупанти атакували районний центр з важкої артилерії: тоді отримала осколкове поранення й госпіталізована 74-річна жінка. Пошкоджено було також п'ять приватних будинків. До цього місто обстрілювалося 17 серпня: тоді постраждалих не зафіксували.