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- Війна Війна
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Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінничині
Вночі 11 листопада армія країни-агресора РФ завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.
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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - зазначив Борзов.
За його словами, жерт серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На місці влучання працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, росіяни 11жовтня двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, під час повторного удару постраждало шестеро осіб.