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Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінничині

Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінничині

Вночі 11 листопада армія країни-агресора РФ завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.

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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - зазначив Борзов.

За його словами, жерт серед цивільного населення немає.

На місці влучання працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, росіяни 11жовтня двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, під час повторного удару постраждало шестеро осіб.

Автор:
Світлана Манько