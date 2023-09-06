Окупанти атакували Одещину дронами, є загиблий

У ніч на 6 вересня російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Через російську агресію загинула одна людина.

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Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками", - зазначив Кіпер.

Він додав, що одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

Крім того, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

"Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства", - повідомив Кіпер.

Атаки РФ на порти й зерносховища Одещини у вересні

Вночі 4 вересня ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Тоді 17 дронів збили сили ППО. Але зафіксували і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська дронами атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди" з 25.