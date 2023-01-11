Окупанти атакували перинатальний центр у Херсоні

Російські окупанти продовжують воювати з медичними закладами та 11 січня вдарили по перинатальному центрі у Херсоні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - зазначив він.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

Нагадаємо, 10 січня війська країни-агресора РФ вчергове обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку, на місці влучання утворилася вирва. Поранення отримав місцевий мешканець.