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Війна Війна
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Події
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Окупанти атакували перинатальний центр у Херсоні

Окупанти атакували перинатальний центр у Херсоні

Російські окупанти продовжують воювати з медичними закладами та 11 січня вдарили по перинатальному центрі у Херсоні.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - зазначив він.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

Нагадаємо, 10 січня війська країни-агресора РФ вчергове обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку, на місці влучання утворилася вирва. Поранення отримав місцевий мешканець.

Автор:
Світлана Манько