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Окупанти атакували перинатальний центр у Херсоні
Російські окупанти продовжують воювати з медичними закладами та 11 січня вдарили по перинатальному центрі у Херсоні.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - зазначив він.
За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.
Нагадаємо, 10 січня війська країни-агресора РФ вчергове обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку, на місці влучання утворилася вирва. Поранення отримав місцевий мешканець.