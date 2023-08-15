Окупанти атакували ракетами Черкащину: влучили по території підприємства і медзакладу

Вночі 15 серпня у Смілі Черкаської області російська ракета влучила на територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу", - зазначив Табурець.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

"Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води", - повідомив Табурець.

Він додав, що наразі на місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Нагадаємо, вночі 15 серпня армія країни-агресора РФ завдала чергового масштабного ракетного удару по Україні.

Так, у Львові уламки збитих ракет впали на багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація мешканців постраждалих будинків.

Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.

У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.