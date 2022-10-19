Окупанти атакували ракетами С-300 об'єкт критичної інфраструктури у Запорізькій області

Вночі 19 жовтня у Запорізькій області російські окупанти ракетами С300 поцілили у об'єкт критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С300", - зазначив Старух.

Він підкреслив, що на об’єкті виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вночі армія країни-агресора знову обстріляла тимчасово окупований Енергодар Запорізької області, місто частково без світла і води.