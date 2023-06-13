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Окупанти атакували "шахедами" Харків: є влучання у підприємство
Армія країни-агресора РФ вночі 13 червня атакувала дронами об'єкти цивільної інфраструктури Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов,
"Ворог здійснив атаку БПЛА "шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова", - зазначив він.
За його словами, попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку - складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Терохов додав, що на місцях прильотів працюють усі відповідні служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, українська протиповітряна оборона знищила 10 ракет й один безпілотник, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 13 червня.