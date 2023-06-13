АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти атакували "шахедами" Харків: є влучання у підприємство

Окупанти атакували "шахедами" Харків: є влучання у підприємство
Ворог здійснив атаку БПЛА "шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ вночі 13 червня  атакувала дронами  об'єкти цивільної інфраструктури Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов,

"Ворог здійснив атаку БПЛА "шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова", - зазначив він.

За його словами, попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку - складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.

Терохов додав, що на місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона знищила 10 ракет й один безпілотник, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 13 червня. 

Автор:
Світлана Манько