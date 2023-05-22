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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти атакували Станіслав на Херсонщині: є загиблий

Херсонська область, знак
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого 45-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Про це 22 травня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під час обстрілу чоловік займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. 

Крім того, через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки. 

Від дій загарбників продовжує потерпати й Кізомис. Вночі росіяни скинули на село дві керовані авіабомби, чим зруйнували вщент будинок та пошкодили ще два. Обійшлося без постраждалих серед місцевих.

Нагадаємо, протягом доби 21 травня окупанти 57 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області, випустивши 318 снарядів. Через російську агресію одна людина загинула.

Автор:
Артем Ющенко