Окупанти атакували Сумщину з "Градів": є поранений та пошкодження

Російські окупанти вранці 27 квітня обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині, внаслідок чого 72-річний цивільний чоловік отримав поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Град". Таким чином війська РФ пошкодили приватні будинки.

Крім того, окупанти скинули дві авіабомби на один із навчальних закладів Середино-Будської міської ради. Внаслідок цього зруйновано комп’ютерний клас, кабінет фізики та бібліотеку, відбувся обвал другого поверху, знищено спортивний майданчик. Також було пошкоджено два житлові будинки.

Нагадаємо, протягом дня 26 квітня на Сумщині було зафіксовано 100 "прильотів" внаслідок обстрілів із боку військ РФ. Ворог відкривав вогонь із мінометів, артилерії та автоматичних гранатометних систем.