Окупанти атакували Україну 23 дронами: ситуація у регіонах

У ніч проти понеділка, 4 грудня, російські війська атакували Україну, випустивши ударні дрони і керовану ракету. Результатом роботи Повітряних сил стало збиття російської ракети і 18 БПЛА.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Сили ППО знищили 18 "Шахедів" і ракету Х-59

В результаті бойової роботи сили ППО в ніч на 4 грудня знищили 18 ударних БпЛА типу "Shahed" та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях України.

Ворог обстріляв громаду на Дніпропетровщині

Вночі ворожа армія била по громаді у Нікопольському районі, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району. В одному з тамтешніх сіл пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін", - зазначив Лисак.

За словами очільника області, люди не постраждали.

Також над Павлоградським районом знищили ворожий дрон.

На Херсонщині двоє загиблих

За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed", повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні, науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі, магазини у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини

Протягом доби під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області: Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Чугунівка Куп’янського району та ін.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог 158 разів обстріляв Запорізьку область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки.

По території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артударів.

За добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни минулої доби вбили одного жителя Донеччини

Армія Російської Федерації за минулу добу, 3 грудня, вбила одного жителя Донецької області, повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Фейсбуці.

"За 3 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у селі Костянтинівка. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 3 російська армія атакувала мирні міста України 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Силами ППО було знищено 10 безпілотників.