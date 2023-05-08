Окупанти атакували Харківщину ракетами С-300: зафіксовано шість "прильотів"

Російські окупанти ввечері 8 травня обстріляли Харків та область. За попередніми даними, ворог застосував ракети С-300. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що зафіксовано щонайменше шість "прильотів". При цьому є влучання у Харківському районі.

Наразі на місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що харківʼяни чули пʼять вибухів, три з яких – навколо міста. Місця ще двох влучань уточнюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Оновлено. Очільник міста уточнив, що, за попередньою інформацією рятувальників, всі ракети оминули Харків – "прильоти" прийшлися на передмістя.

Нагадаємо, протягом 7 травня війська РФ обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Внаслідок атак обійшлося без жертв. Однак біля села Затишшя на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, через що 43-річний чоловік отримав поранення.