Окупанти атакували Харківську область — пошкодили будинки, підприємства та школу

Російські окупаційні війська в ніч на 25 травня та протягом попередньої доби завдали численних ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок атак зафіксували руйнування приватного сектору та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: Facebook Олега Синєгубова Фото: Facebook Олега Синєгубова Фото: Facebook Олега Синєгубова Фото: Facebook Олега Синєгубова

Окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни. Загарбники використали ракету С-300, вона влучила в землю. Але вибухова хвиля пошкодила приватний будинок розташований неподалік.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів БПЛА в селі Плоске Куп’янського району було пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.

У селі Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех. В селі Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.

Днем раніше в Харківській області внаслідок російської агресії отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У місті Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані.

До цього ворог завдав удару 2 ракетами С-300 по Харківщині. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі у районі села В'язове Харківського району. Руйнувань та постраждалих немає.