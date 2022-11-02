Окупанти атакували Харківську область: п’ятеро поранених

Російські окупаційні війська вранці 2 листопада обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого поранено п’ятеро людей.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середній", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за його словами, в селі Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі.

Нагадаємо, Росія продовжує терор населення міст і сіл Харківської області, що розташовані поблизу кордону з РФ. Протягом минулої доби, 1 листопада, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. В результаті обстрілів окупантів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей.