Окупанти атакували Херсон: є поранений

Армія країни-агресора РФ 1 травня знову накрила вогнем Херсон, у місті горять приватні будинки.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через обстріли горять приватні будинки, на місці працюють вогнеборці. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували", - зазначив він.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати місто. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

Крім того, пресслужба Херсонської ОВА повідомила, що авіація РФ скинула в районі населеного пункту Кізомис дві керовані авіабомби. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона ледь не щодня обстрілюють місто. Зокрема, 30 квітня ворог обстріляв місто Херсон 8 разів.