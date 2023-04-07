Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами

Російські окупаційні війська протягом доби 6 квітня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів.

Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії та авіації 7 разів.

"Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури та територію парка", - зазначив Прокудін.

Також росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами.

Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.

За словами очільника області, є жертви серед цивільного населення: 7 людей дістали поранення. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

Також з деокупованої території області за добу евакуйовано 46 осіб.

Нагадаємо, 6 квітня росіяни з дрону скинули вибухівку на село Зміївка на Херсонщині.

За добу 5 квітня окупанти 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.