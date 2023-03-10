Окупанти атакували Запорізьку область. Є руйнування

Війська Російської Федерації протягом минулої доби відкривали вогонь по ряду населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атак фіксують руйнування/пошкодження будинків та об’єктів інфраструктури.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це 10 березня повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

За інформацією ГУНП, за минулу добу окупанти обстріляли Запоріжжя, Новоандріївку, Чарівне, Малу Токмачку, Червоне, Білогір'я, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Ольгівське, Малинівку, Новопавлівку, Кам'янське, Степове, Плавні.

Щодо руйнувань, то до поліції за добу надійшло вісім повідомлень про пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок російських атак. Інформація про постраждалих не надходила.

В ОВА також прозвітували про ситуацію на фронті. Відомо, що ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

"Протягом минулої доби ворог здійснив 107 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", — додали в ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах. Зокрема, внаслідок обстрілів ЗАЕС, жоден із шести блоків якої не працює вже кілька місяців, втратила можливість отримувати е/е з мережі і перейшла в черговий раз на дизель-генератори.

Згодом фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перервано через ракетні удари росіян.