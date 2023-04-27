Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблі

Російські війська 26 квітня відкривали хаотичний вогонь по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинули дві людини.

Про це зранку 27 квітня в Facebook повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

Під ворожий вогонь потрапили Оріхів, Преображенка, Новоданилівка. У місті загинули два чоловіки 1976 та 1979 років народження.

Загалом за добу військові РФ завдали по мирних містам і селам 83 удари. Зафіксували 7 авіаційних, 5 атак БПЛА, 2 РСЗВ та 69 артилерійських обстрілів.

За добу внаслідок ударів зі сторони російських військ в регіоні зафіксували 26 нових руйнувань.

Зокрема, по Гуляйпільському району ворог наніс удари, задіявши авіацію. Там окупанти пошкодили житлові будинки в Успенівці, люди не постраждали.

Напередодні, 24 квітня терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містам і селам на лінії розмежування: 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА.

До цього загарбники атакували Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння.