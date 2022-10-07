Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе

7 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Запоріжжя безпілотними літальними апаратами іранського виробництва. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах міста.

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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя.Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136", -зазначив Старух.

За його словами, саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється.

"Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак", - підкреслив Старух.

Зазначимо, вранці 6 жовтня армія країни-агресора РФ завдала 7 ракетних ударів по звичайним житловим багатоповерховим будинкам у Запоріжжі. На даний момент вже відомо про 7 загиблих.

Таклж 5 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Попереднього разу місто потрапляло під ворожий вогонь 3 жовтня.

До цього, зранку 2 жовтня, російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.

Масштабна атака відбулася 30 вересня. Тоді росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.