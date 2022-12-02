Окупанти випустили ракети по Запоріжжю: загорівся інфраструктурний об'єкт

Вночі 2 грудня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, влучивши по об‘єкту інфраструктури.

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Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Путінська сволота знову атакувала Запоріжжя.Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об‘єкту", - зазначив Куртєв.

За його словами, від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.

На місцях вже працюють відповідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"Сьогодні вночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру. Як наслідок зайнялася пожежа. За наявними даними жертв немає", - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначимо, вночі 27 листопада армія країни-агресора РФ випустила дві ракети по передмістю Запоріжжя, влучивши на територію одного з агропідприємств.