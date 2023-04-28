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Окупанти атакували житлові квартали у Херсонській області: є жертви

обстріли Херсонської області, Херсон
Херсонщина щодня зазнає ворожих обстрілів. Фото: Facebook Херсонської ОВА

Протягом доби 27 квітня російські окупаційні війська здійснили 61 обстріл Херсонської області, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники випустили по регіону 356 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Армія Російської Федерації прицільно завдавала ударів по житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, троє дістали поранення.

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 94 особи", — уточнив Прокудін.

Нагадаємо, що окупанти 27 квітня обстріляли житловий квартал Херсона, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік, а в населеному пункті Одрадокам‘янка загинула жінка.

До цього, протягом доби 26 квітня російські окупаційні війська 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Віта Молодан