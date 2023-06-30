Окупанти атакували житловий будинок на Херсонщині: троє людей отримали поранення

Російські окупанти обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, поранивши трьох людей, серед яких і дитина. Про це ввечері 30 червня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог атакував житловий будинок.

Унаслідок обстрілу в 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості.

Також через російський удар поранені 79-річний чоловік та 42-річна жінка.

Чиновник додав, що всіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом доби 29 червня загарбники 72 рази відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Тоді через російську агресію троє людей загинули, а ще четверо дістали поранення.