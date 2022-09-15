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Окупанти через втрати розформовують два стрілецькі полки, залишки яких втекли до Луганщини - Генштаб
В Генеральному штабі Збройних сил України кажуть, що через значні втрати на Слобожанському напрямку 202-й та 204-й стрілецькі полки 2-го армійського корпусу окупаційних військ (так звана "Народна міліція ЛНР"), що брали участь у бойових діях та були спішно виведені на територію окупованої Луганської області, наразі підлягають розформуванню.
"Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними Генштабу, військово-політичне керівництво Росії прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.
Нагадаємо, що днями в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляли, що фактично припинив існування через втрати 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк (Псков) 76-ї дивізії Повітрянодесантних військ Росії, який воював у Харківській області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В свою чергу, у зведенні розвідки Міністерства оборони Великобританії за 12 вересня зазначалося, що ЗСУ майже повністю знищили 1-у гвардійську танкову армію ЗС РФ: підрозділ поніс великі втрати під час українського контрнаступу в Харківській області.
Зазначимо також, що напередодні в Генштабі повідомляли про масову появу в окупованій Луганській області російських військових на цивільних автомобілях з номерами Харківської області разом із причепами, завантаженими награбованим майном.