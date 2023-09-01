Окупанти двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії (ФОТО)

Російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії 1 вересня. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, пошкоджені 15 приватних осель. Із однієї з них надзвичайники врятували 81-річну жінку. Їй надали допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно. Понівечені й 11 господарських споруд, авто, 15 сонячних панелей, а також лінії електропередачі та газогін.

Також очільник області повідомив, що за уточненою інформацією, в результаті вранішніх обстрілів Великомихайлівської громади Синельниківського району є руйнування.

"Побиті три житлові будинки. А через обірвані електромережі без світла залишилися більш ніж 450 родин. На зараз їхні домівки вже заживили. Ту саму громаду агресор обстріляв і вдень. На щастя, без постраждалих", - зазначив Лисак.

Нагадаємо також, що 28 серпня чотири людини постраждали внаслідок атаки на Нікополь із застосуванням дрону-камікадзе, було також пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок чергового удару російських військ по Нікополю 25 серпня в місті загинув 59-річний чоловік, було пошкоджено п'ять приватних будинків.

20 серпня окупанти атакували районний центр з важкої артилерії: тоді отримала осколкове поранення й госпіталізована 74-річна жінка. Пошкоджено було також п'ять приватних будинків. До цього місто обстрілювалося 17 серпня: тоді постраждалих не зафіксували.