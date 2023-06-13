Окупанти двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії: пошкоджено п'ятиповерхівки, є поранена (ФОТО)

35-річна жінка отримала осколкове поранення внаслідок російського обстрілу Нікополя 13 червня. Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, постраждала лікуватиметься вдома.

"Нікопольщину, яка й без того потерпає від проблем з водою, ворог ще й без перестану обстрілює. Сьогодні агресор двічі вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід", - зазначив він.

Нагадаємо, що до цього обстріл Нікополя відбувся 11 червня: тоді пошкодження отримав медичний заклад та три приватні будинки, постраждалих не було. 8 червня в місті був поранений 30-річний чоловік, були пошкоджені склад магазину, адмінбудівля, готель, чотири п’ятиповерхівки. Напередодні ж цього в Нікополі вогнем з важкої артилерії росіяни потрощили гімназію та два приватні підприємства

Крім цього, Лисак повідомив, що відомо вже про 36 постраждалих внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу. З них 12 знаходяться у лікарні, зокрема десятеро з важкими травмами. 11 людей внаслідок атаки загинули, зокрема й 17-річний хлопець.

Нагадаємо, що в Кривому Розі в ніч на вівторок відбулися влучання ракет на кількох цивільних об'єктах в різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерховий житловий будинок. Також відомо про пошкодження місцевої ТЕЦ, автопідприємства та складу з водою та напоями. Крім того, було знеструмлено три шахти. Четверо людей загинули в п'ятиповерхівці, а ще семеро - на складі.

Внаслідок атаки ушкодження отримали 7 дев'ятиповерхових, 8 чотириповерхових, 55 п'ятиповерхових будинки. Також постраждали три школи, педуніверситет, ПТУ та гуртожиток. Вибухами вибито понад 1300 вікон у близько 400 квартирах та в під'їздах. На 10 будинках постраждали дахи.