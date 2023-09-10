Окупанти двічі за день обстріляли центр Херсона: поранено літню жінку

Одна людина поранена внаслідок обстрілу Суворовського району Херсона ввечері 10 вересня. Про це повідомляють Херсонська обласна військова адміністрація та обласна прокуратура .

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Зазначається, що обстріл російськими військами середмістя обласного центру стався близько 17:30. За попередніми даними, окупанти атакували місто артилерією.

Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка, її було госпіталізовано. Також пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зазначимо також, що вранці російські окупанти, за повідомленням ОВА, також обстріляли центр Херсона. Близько 7:00 вони вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі було пошкоджено покрівлю та вікна.

Також було обстріляно й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу, але залишили на місці.

Нагадаємо, що за минулу добу, 9 вересня, противник здійснив 54 обстріли у Херсонській області, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Загинула одна людина.