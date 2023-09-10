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Окупанти двічі за день обстріляли центр Херсона: поранено літню жінку
Одна людина поранена внаслідок обстрілу Суворовського району Херсона ввечері 10 вересня. Про це повідомляють Херсонська обласна військова адміністрація та обласна прокуратура.
Зазначається, що обстріл російськими військами середмістя обласного центру стався близько 17:30. За попередніми даними, окупанти атакували місто артилерією.
Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка, її було госпіталізовано. Також пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що вранці російські окупанти, за повідомленням ОВА, також обстріляли центр Херсона. Близько 7:00 вони вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі було пошкоджено покрівлю та вікна.
Також було обстріляно й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу, але залишили на місці.
Нагадаємо, що за минулу добу, 9 вересня, противник здійснив 54 обстріли у Херсонській області, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Загинула одна людина.