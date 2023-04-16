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Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровську область

обстріл нікопольщини, обстріл дніпропетровської області, нікополь
Наслідок обстрілу Нікопольщини. Фото: Facebook Сергія Лисака

Російські окупаційні війська протягом дня 16 квітня двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це в Facebook повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог задіяв важку артилерію, випустивши майже десяток снарядів. За уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада.

"Рятувальники обстежують територію "прильотів". З’ясовують наслідки", — додав Лисак.

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обстріл нікопольщини, обстріл дніпропетровської області
Джерело фото: Facebook Сергія Лисака
обстріл нікопольщини, обстріл дніпропетровської області
Джерело фото: Facebook Сергія Лисака
обстріл нікопольщини, обстріл дніпропетровської області
Джерело фото: Facebook Сергія Лисака
обстріл нікопольщини, обстріл дніпропетровської області
Джерело фото: Facebook Сергія Лисака

Відомо також, що окупанти вдарили по храму в Нікополi. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення. 

Напередодні, 12 квітня загарбники накрили артилерійським вогнем Нікополь. Тоді з-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку, яких госпіталізували.

Автор:
Віта Молодан