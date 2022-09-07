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Окупанти двічі за ніч вдарила по Дніпропетровщині
Російська армія у ніч проти 7 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів", мінометів та важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді", - зазначив Резніченко.
За його словами, минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, військові збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник.
Також уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин.
Нагадаємо, в ніч на 6 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район Дніпропетровщині, який окупанти обстріляли "Градами".