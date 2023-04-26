Окупанти гатили по будівлі церкви та магазинах на Херсонщині: випустили 389 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 25 квітня 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району" - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 118 осіб.

Нагадаємо, напередодні армія країни-агресора випустила 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області.