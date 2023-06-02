Окупанти готують провокацію на заводі "Кримський Титан": у Херсонській ОВА закликають не панікувати

Російські окупанти готують провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля", - зазначив він.

За його словами, якщо станеться вибух, постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор РФ.

Голова ОВА повідомив, що метою таких дій окупантів є прагненн зупинити ЗСУ та звинуватити Україну в екологічному тероризмі.

"Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", - наголосив Прокудін.

Нагадаємо, раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.